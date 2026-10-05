Максимальный больничный вырастет до 9,4 тысяч рублей в день в 2029 году

Предельная выплата увеличится примерно на 37% к 2029 году. Получить ее смогут работники со стажем от восьми лет и высоким официальным доходом.

Максимальный размер больничного вырастет с нынешних 6,8 тыс. до 7,9 тыс. рублей в день в 2027 году, следует из проекта бюджета Социального фонда. В 2028 году выплата достигнет 8,6 тыс., а в 2029-м — 9,4 тыс. рублей. Все суммы указаны до удержания НДФЛ.

Для максимальной выплаты в 2027 году потребуется страховой стаж не менее восьми лет. Официальный заработок должен составлять не менее 230 тыс. рублей в месяц в 2025 году и 248 тыс. рублей в 2026-м. При этом учитывается общий доход за каждый расчетный год, поэтому ежемесячные суммы могут различаться.

При стаже менее пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет — 100% в пределах лимита. При полной занятости пособие за календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Об этом пишут «Известия».

На больничные в бюджете СФР предусмотрено 918 млрд рублей в 2027 году, 979 млрд — в 2028-м и 1 трлн — в 2029-м. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, начиная с четвертого дня — Социальный фонд.