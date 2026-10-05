Мошенники запустили не менее 17 сайтов для фиктивной продажи топлива

Покупателям предлагали оптовые партии бензина и дизельного топлива с доставкой по России. После предоплаты на карту физлица продавцы переставали отвечать.

Сеть как минимум из 17 мошеннических сайтов под брендом FuelDrive обнаружила компания F6. Ресурсы предлагали автомобилистам и предприятиям партии топлива объемом от 200 до 30 тыс. литров.

«За литр АИ-92 скамеры просили 79,5 рубля, АИ-95 — 89,5 рубля, АИ-100 — 119,5 рубля», — сказали в F6.

Среди потенциальных жертв также были руководители промышленных, строительных, транспортных и аграрных компаний.

Большинство доменов создали по схеме «бензин-[город].рф» и зарегистрировали 29 июля 2026 года. Также мошенники использовали зоны .ru, .com и .bond и сочетания fueldrive, bazatoplivo и toplivo-center.

Ссылки распространяли в профильных чатах, комментариях и рекламных объявлениях. Часть выявленных сайтов уже не работает.