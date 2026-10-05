Годовую подписку оплатили сразу: как бухгалтеру учесть расходы

Оплата CRM, облачного хранилища, бухгалтерского или ИИ-сервиса сразу за год не означает, что всю сумму можно единовременно учесть в расходах. Порядок учета зависит от условий договора и того, что именно получает компания.

Если сервис предоставляется непрерывно в течение года, годовая оплата обычно считается предоплатой. При методе начисления расходы признаются по мере получения услуги, рассказала «Клерку» руководитель налоговой практики ГК «Партнерство Маминой» Марина Рыжкова.

Например, подписку стоимостью 120 тыс. рублей на 12 месяцев обычно учитывают по 10 тыс. рублей ежемесячно, а не списывают всю сумму в момент оплаты. Такой порядок следует из ст. 272 НК РФ.

При этом важно содержание договора. Если компания получает не доступ к облачному сервису, а права на программное обеспечение, нужно отдельно проверить, соответствует ли приобретение критериям нематериального актива по ФСБУ 14/2022.

Даже если поставщик выставил один акт или УПД сразу на всю годовую сумму, это само по себе не позволяет списать стоимость подписки единовременно. Если услуга фактически оказывается в течение года, расходы распределяют по соответствующим периодам. При ежемесячных актах или УПД стоимость можно учитывать на основании документов за каждый месяц.

Отдельно нужно проверять иностранные онлайн-сервисы. При покупке электронных услуг у зарубежной компании у российского покупателя в предусмотренных НК случаях могут возникнуть обязанности налогового агента по НДС.

При досрочном отказе от подписки порядок учета зависит от договора. Если поставщик возвращает деньги за неиспользованный период, эту сумму учитывают как его задолженность перед компанией. Списывать весь оставшийся аванс в расходы только из-за отключения сервиса рискованно, подчеркнула Рыжкова.

Для подтверждения расходов стоит сохранить договор или оферту, условия тарифа, платежные документы, акт или УПД при его наличии и подтверждение предоставления доступа к сервису. При распределении годовой стоимости по периодам можно оформить бухгалтерскую справку-расчет.