Какие ошибки в декларации по НДС можно устранить без уточненки

Неточности в номере, дате или ИНН в счете-фактуре можно исправить пояснениями по утвержденному формату. Если неверно указаны стоимость и сумма НДС, потребуется уточненная декларация.

Расхождения в реквизитах счетов-фактур можно устранить без подачи уточненной декларации, напомнили в налоговой. Для этого при выявлении ошибок в книгах покупок и продаж нужно направить в инспекцию пояснения по утвержденному формату.

Перед отправкой декларации налогоплательщикам рекомендуют сверить реквизиты выставленных и полученных счетов-фактур с договорами и первичными документами. Также следует проверить правильность переноса сведений в учетную программу, показатели всех строк и разделов декларации и соблюдение контрольных соотношений. Об этом сказано на сайте ФНС.

При подготовке отчетности необходимо учитывать действующую форму декларации по НДС, перечень кодов видов операций и контрольные соотношения ФНС. Кроме того, налоговая служба рекомендует проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов и проверять их добросовестность как налогоплательщиков.