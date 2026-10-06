16% россиян хотя бы раз нарушали правила охраны труда и техники безопасности

Нарушения чаще допускают сотрудники 35-44 лет и работники с доходом выше 100 тыс. рублей.

Каждый шестой работающий россиянин признался, что за прошедший год нарушал правила охраны труда и техники безопасности.

Уровень охраны труда в своих компаниях респонденты оценивают неоднозначно: 21% считают его высоким, 33% — средним, 35% — низким, еще 11% затруднились с ответом. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

По данным опроса, 6% работников неоднократно нарушали правила ОТ и ТБ, 10% — иногда допускали нарушения, 72% заявили, что всегда соблюдают требования.

Мужчины признаются в нарушениях значительно чаще женщин — 28% против 7%. Сотрудники 35-44 лет нарушают правила чаще молодых (8%) и старших (19%). Среди россиян с доходом до 100 тыс. рублей технику безопасности игнорировали 13%, среди зарабатывающих больше — 19-23%. Люди со средним профобразованием нарушают чаще (22%) тех, у кого высшее (16%).

Участники опроса назвали основные причины нарушений: «Нет спецоснастки», «Нехватка персонала и оборудования», «Либо работаешь, либо увольняешься», «Нехватка времени на подготовку работ», «Нет специалиста по ОТ и ТБ», «Неудобно в "защите", долго все соблюдать».