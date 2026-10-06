Суд подтвердил: медосмотры обязательны только для работников, занятых на конкретных видах работ

Обязанность проходить медосмотры зависит не от сферы деятельности работодателя, а от конкретных видов работ, поэтому отказ фонда в скидке к тарифу взносов признан необоснованным.

Суды рассмотрели спор между страхователем и СФР, который отказал компании в скидке к тарифу взносов на травматизм из‑за отсутствия сведений о результатах СОУТ и медосмотров. По данным фонда, у работодателя 122 сотрудника, но в форме ЕФС‑1 он указал 0 работников, подлежащих медосмотру. Контролеры настаивали, что медосмотр обязателен для всех, поскольку деятельность связана с торговлей, оборотом лекарств и потенциальным контактом с вредными веществами.

Арбитраж не поддержал позицию фонда. Суд указал, что порядок проведения медосмотров привязан к конкретным видам работ, а не к факту торговли. Обязательные медосмотры предусмотрены для работников пищевой промышленности, общепита и торговли только при наличии контакта с пищевыми продуктами в процессе производства, хранения, транспортировки или реализации.

Страхователь занимается розничной торговлей ветеринарными товарами и лекарствами, но не продает пищевые продукты, поэтому оснований для обязательных медосмотров нет. Суд отметил, что довод фонда о потенциальном контакте с вредными веществами носит предположительный характер. Региональный Роструд также подтвердил работодателю отсутствие такой обязанности. Об этом сказано в Постановлении 15‑го ААС от 10.09.2026 по делу N А32‑16739/2026.

Кроме того, ранее фонд уже предоставлял компании скидку при аналогичных условиях, что суд учел как дополнительный аргумент.