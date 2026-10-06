Число новых самозапретов на кредиты выросло на 10,5%

В сентябре 2026 года россияне установили 735 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. Число снятых ограничений сократилось на 6,3%, до 250,6 тыс.

Количество новых самозапретов за месяц выросло на 10,5%. Через Госуслуги россияне оформили 670,9 тыс. ограничений — на 11,5% больше, чем в августе. Еще 64,1 тыс. запретов установили через МФЦ, рост составил 0,8%.

Ранее установленные самозапреты в сентябре сняли 250,6 тыс. раз. Через МФЦ заемщики отменили 137,5 тыс. ограничений, что на 6,7% меньше, чем месяцем ранее. Через Госуслуги сняли 113,2 тыс. запретов — на 5,7% меньше. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

На 1 октября 2026 года действующий самозапрет был у 22,3 млн человек. С марта 2025 года по сентябрь 2026 года ограничения после их установки сняли 2,06 млн человек.

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов и займов действует с 1 марта 2025 года. Изначально услуга была доступна на Госуслугах, а с 1 сентября 2025 года установить или снять ограничение можно также через МФЦ.