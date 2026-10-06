Спрос на услуги вырос за счет новых заказов и маркетинговых кампаний

Компании отметили усиление спроса, но продолжили сокращать персонал. Рост издержек оказался минимальным с начала года, а инфляция в сфере услуг — за три месяца.

Количество новых заказов в сфере услуг увеличилось, а успешные маркетинговые кампании поддержали деловую активность. Эксперты связали рост с усилением спроса со стороны населения.

Занятость продолжила снижаться, однако темпы сокращения персонала стали минимальными за четыре месяца. Компании преимущественно не искали замену сотрудникам, которые уволились по собственному желанию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на S&P Global.

Операционные расходы росли из-за подорожания коммунальных услуг, транспорта, топлива и материалов. При этом увеличение издержек оказалось самым незначительным с начала года. Рост отпускных цен также замедлился: инфляция в сфере услуг достигла минимума за три месяца, а повышение цен компании объясняли переносом возросших затрат на потребителей.

Оптимистичные ожидания бизнеса на предстоящий год в сентябре встречались реже, чем в августе. Компании связывали перспективы с внедрением новых технологий, активизацией маркетинга и ожидаемым ростом спроса.