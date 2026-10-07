Купить подписку
Самозанятость (НПД)
Читать 1 мин
Эксклюзив

Что делать работодателям из-за новых лимитов для самозанятых: 6 шагов для защиты от доначислений

Как не допустить переквалификации договоров с самозанятыми: советы эксперта.

96 просмотров23 открытия

Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева рассказала «Клерку, как доказать отсутствие трудовых отношений с самозанятыми.

Новый лимит на платформах не превращает ГПХ в трудовой автоматически. Ключевые условия:

  • фиксированный результат, а не процесс;

  • отсутствие подчинения распорядку;

  • свое оборудование;

  • оплата за результат, а не за время.

Налоговая оценивает совокупность обстоятельств, пояснила эксперт.

Обойти ограничение через аффилированные компании не удастся. ФНС выявляет схемы через аналитику, сопоставление данных контрагентов и встречные проверки. Если самозанятый работает на несколько компаний одной группы, налоговая может считать их единым заказчиком. Суды в большинстве случаев встают на сторону ФНС, подчеркнула Яковлева.

Агрегаторы будут блокировать сотрудничество в паре «заказчик — исполнитель» при превышении лимита автоматически.

Минэкономразвития сформировало предварительный перечень из 12 платформ: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия». Перечень не окончательный и может дополняться. Окончательный реестр должен быть размещен не позднее 2 ноября 2026 года.

Что нужно сделать работодателям:

  • проверить, попадает ли деятельность под ОКВЭД из перечня Постановления № 760;

  • оценить нагрузку исполнителей у отметки 50–55 часов в месяц;

  • перераспределить работу между специалистами или перевести часть на прямые договоры;

  • убедиться, что договоры не содержат признаков трудовых отношений: зарплаты, графика, подчинения распорядку4

  • проверять статус НПД на дату выплаты, сохранять чеки;

  • на платформе — отслеживать уведомления о приближении к лимиту.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка