Что делать работодателям из-за новых лимитов для самозанятых: 6 шагов для защиты от доначислений

Как не допустить переквалификации договоров с самозанятыми: советы эксперта.

Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева рассказала «Клерку, как доказать отсутствие трудовых отношений с самозанятыми.

Новый лимит на платформах не превращает ГПХ в трудовой автоматически. Ключевые условия:

фиксированный результат, а не процесс;

отсутствие подчинения распорядку;

свое оборудование;

оплата за результат, а не за время.

Налоговая оценивает совокупность обстоятельств, пояснила эксперт.

Обойти ограничение через аффилированные компании не удастся. ФНС выявляет схемы через аналитику, сопоставление данных контрагентов и встречные проверки. Если самозанятый работает на несколько компаний одной группы, налоговая может считать их единым заказчиком. Суды в большинстве случаев встают на сторону ФНС, подчеркнула Яковлева.

Агрегаторы будут блокировать сотрудничество в паре «заказчик — исполнитель» при превышении лимита автоматически.

Минэкономразвития сформировало предварительный перечень из 12 платформ: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия». Перечень не окончательный и может дополняться. Окончательный реестр должен быть размещен не позднее 2 ноября 2026 года.

Что нужно сделать работодателям: