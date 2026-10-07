Что делать работодателям из-за новых лимитов для самозанятых: 6 шагов для защиты от доначислений
Как не допустить переквалификации договоров с самозанятыми: советы эксперта.
Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева рассказала «Клерку, как доказать отсутствие трудовых отношений с самозанятыми.
Новый лимит на платформах не превращает ГПХ в трудовой автоматически. Ключевые условия:
фиксированный результат, а не процесс;
отсутствие подчинения распорядку;
свое оборудование;
оплата за результат, а не за время.
Налоговая оценивает совокупность обстоятельств, пояснила эксперт.
Обойти ограничение через аффилированные компании не удастся. ФНС выявляет схемы через аналитику, сопоставление данных контрагентов и встречные проверки. Если самозанятый работает на несколько компаний одной группы, налоговая может считать их единым заказчиком. Суды в большинстве случаев встают на сторону ФНС, подчеркнула Яковлева.
Агрегаторы будут блокировать сотрудничество в паре «заказчик — исполнитель» при превышении лимита автоматически.
Минэкономразвития сформировало предварительный перечень из 12 платформ: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия». Перечень не окончательный и может дополняться. Окончательный реестр должен быть размещен не позднее 2 ноября 2026 года.
Что нужно сделать работодателям:
проверить, попадает ли деятельность под ОКВЭД из перечня Постановления № 760;
оценить нагрузку исполнителей у отметки 50–55 часов в месяц;
перераспределить работу между специалистами или перевести часть на прямые договоры;
убедиться, что договоры не содержат признаков трудовых отношений: зарплаты, графика, подчинения распорядку4
проверять статус НПД на дату выплаты, сохранять чеки;
на платформе — отслеживать уведомления о приближении к лимиту.