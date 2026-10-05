«Земский банк» исключили из системы страхования вкладов после присоединения
Банк прекратил деятельность как отдельное юрлицо. Его правопреемником стал коммерческий банк «Солидарность».
ООО «Земский банк» исключили из реестра участников системы страхования вкладов в связи с реорганизацией, сообщило Агентство по страхованию вкладов. В ЕГРЮЛ появилась запись о прекращении деятельности банка путем присоединения.
Правопреемником Земского банка стало АО КБ «Солидарность». Земский банк был зарегистрирован в Сызрани Самарской области под номером 2900 по КГРКО и номером 10 в реестре банков — участников системы страхования вкладов. Об этом сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
После исключения Земского банка в систему страхования вкладов входят 549 кредитных организаций.