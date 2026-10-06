ФНС напомнила бизнесу о рисках работы с контрагентами без проверки

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента становится ключевым условием налоговой безопасности: ошибки в проверке могут привести к отказу в вычетах и признанию сделки нереальной.

Обязанность проверять контрагента прямо не установлена законом, напомнили в УФНС по Республике Бурятия. При этом должная осмотрительность важна с учетом ст. 54.1 НК.

В первую очередь нужно оценить, способен ли контрагент реально исполнить сделку с учетом имеющихся ресурсов. Именно этому налоговые органы уделяют особое внимание при проверках, следует из письма ФНС от 12.07.2019 № КЧ-4-7/13613.

Минфин рекомендует тщательнее оценивать риски, если полномочия руководителя или представителя не подтверждены документами, нет копий документов, удостоверяющих личность, либо отсутствуют сведения о фактическом адресе, производственных и торговых площадях. Еще один риск — сомнения в возможности исполнить договор. Рекомендации приведены в письме Минфина от 22.10.2020 № 03-12-13/91957.

Если контрагент окажется технической компанией, а обязательства фактически выполнит другое лицо, инспекция может отказать в налоговых вычетах и расходах. Проверка должна подтверждать не только сбор сведений, но и реальность деятельности будущего партнера.