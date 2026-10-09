Банкам предложили передавать данные только IT-компаниям с собственными серверами

Подрядчик должен иметь IT-аккредитацию и сообщать банку об инцидентах с защитой информации в течение двух часов. Компании с арендованным или лизинговым оборудованием могут не попасть под новые правила.

Обработку и хранение банковской тайны и других сведений ограниченного доступа предложили передавать аккредитованным IT-компаниям, которым принадлежат используемые серверы.

Такие поправки к законопроекту об облачных услугах и IT-аутсорсинге подготовила рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию ИИ, пишет Forbes. Законопроект приняли в первом чтении в 2023 году.

Привлеченные подрядчики должны будут уведомлять финансовые организации о нарушениях требований к защите информации в течение двух часов после выявления инцидента. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу и допустил, что облачным сервисам разрешат обрабатывать банковскую тайну.

«Это позволит снизить расходы организаций, поскольку для обработки цифровых данных требуются большие вычислительные мощности», — пояснил депутат.

Формулировка о принадлежности серверов может исключить провайдеров, которые используют оборудование по договору аренды или лизинга, серверы компаний своей группы либо субподрядчиков, отметил руководитель направления разрешения IT&IP-споров «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Кроме того, законопроект пока не определяет последствия утраты подрядчиком IT-аккредитации во время действия договора. Второе чтение документа планируется провести в этом году.