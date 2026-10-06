47% работающих россиян учитывают HR-бренд при выборе работодателя

Почти половина работающих россиян обращают внимание на HR-бренд компании при поиске работы. Работодатели при этом развивают программы адаптации, обучения и мотивации сотрудников.

На фоне конкуренции за сотрудников компании внедряют новые способы привлечения и удержания персонала. Такие проекты представили на премии Правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре», генеральным партнером которой выступила «Авито Работа». Из 60 проектов-финалистов выбрали 12 победителей и 24 лауреата.

Среди отмеченных практик — программы нематериальной мотивации, геймифицированная адаптация новых сотрудников, поддержка профессиональных династий и обучение с помощью виртуальной реальности.

«Участие в премиях помогает работодателям рассказать о своих HR-проектах и подкрепить их результаты экспертной оценкой. Это прежде всего работает на HR-бренд компании, который, согласно результатам нашего недавнего опроса, учитывают при выборе работы 47% работающих россиян», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Например, МЧС Москвы представило VR-подготовку спасателей, «Аэрофлот» — адаптационный курс для новых сотрудников, а Департамент информационных технологий Москвы — образовательный проект «ДИТ.Школа».

Победителей выбирали по четырем направлениям: привлечение, удержание и развитие сотрудников, а также HR-инновации.