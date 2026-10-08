Удаленка не освобождает от воинского учета: как уведомить военкомат, если повестку нельзя вручить работнику

Что делать работодателю с повесткой на дистанционного сотрудника.

Чем рискует работодатель, получивший повестку, рассказал «Клерку» военный юрист, адвокат Пантелей Самаркин.

За неоповещение сотрудника о поступившем вызове или создание препятствий для своевременной явки ст. 21.2 КоАП предусматривает штраф: для должностного лица — от 40 до 50 тысяч рублей, для организации — от 350 до 400 тысяч рублей.

Если сотрудник работает за границей, работодателю следует документально зафиксировать обстоятельства, связаться с ним и письменно сообщить военкомату о невозможности личного вручения.

Пантелей Самаркин «Дистанционный формат работы сам по себе обязанности по воинскому учету не прекращает. При этом отсутствие сотрудника в офисе и его отказ получить повестку — разные обстоятельства, которые следует точно отражать в документах.»

За непредставление обязательных сведений воинского учета предусмотрена отдельная ответственность по статье 21.4 КоАП: штраф ответственному должностному лицу от 40 до 50 тысяч рублей. Сведения об изменении места жительства или пребывания работника передаются в пятидневный срок по пункту 32 Положения о воинском учете № 719.

Ответственность зависит от того, какие сведения работодатель получил и какую обязанность нарушил.