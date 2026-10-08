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Воинский учет
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Удаленка не освобождает от воинского учета: как уведомить военкомат, если повестку нельзя вручить работнику

Что делать работодателю с повесткой на дистанционного сотрудника.

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Чем рискует работодатель, получивший повестку, рассказал «Клерку» военный юрист, адвокат Пантелей Самаркин.

За неоповещение сотрудника о поступившем вызове или создание препятствий для своевременной явки ст. 21.2 КоАП предусматривает штраф: для должностного лица — от 40 до 50 тысяч рублей, для организации — от 350 до 400 тысяч рублей.

Если сотрудник работает за границей, работодателю следует документально зафиксировать обстоятельства, связаться с ним и письменно сообщить военкомату о невозможности личного вручения.

Пантелей Самаркин Эксперт

Адвокат, юрист по вопросам призыва, военной службы, воинского учета

«Дистанционный формат работы сам по себе обязанности по воинскому учету не прекращает. При этом отсутствие сотрудника в офисе и его отказ получить повестку — разные обстоятельства, которые следует точно отражать в документах.»

За непредставление обязательных сведений воинского учета предусмотрена отдельная ответственность по статье 21.4 КоАП: штраф ответственному должностному лицу от 40 до 50 тысяч рублей. Сведения об изменении места жительства или пребывания работника передаются в пятидневный срок по пункту 32 Положения о воинском учете № 719.

Ответственность зависит от того, какие сведения работодатель получил и какую обязанность нарушил.

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