ФНС: владельцы электромобилей заплатят транспортный налог на общих основаниях

В Крыму льгота для электромобилей действовала только за налоговые периоды 2022-2024 годов. Уплатить налог за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года.

Владельцы электромобилей должны уплатить транспортный налог за 2025 год на общих основаниях, напомнило УФНС по Республике Крым. Налоговые уведомления уже направлены.

Освобождение от налога распространялось на одно транспортное средство, оснащенное исключительно электрическим двигателем и заряжаемое от внешнего источника электроэнергии. Льгота была установлена законом Республики Крым от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 и применялась за периоды 2022-2024 годов.

«До 1 декабря текущего года налогоплательщикам необходимо выполнить налоговые обязательства за 2025 год. Соответственно, владельцам электромобилей пришло уведомление об уплате транспортного налога», — сказал заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Риза Алиев.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 1 688 электромобилей.

Недавно мы писали, что владельцы электромобилей массово получили уведомления об уплате налога, хотя в большинстве регионов ставка для таких авто равна 0%.