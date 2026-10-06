ФНС опровергла сообщения о массовых ошибочных начислениях налога на электромобили

Налоговики заявили, что начисления соответствуют региональным правилам льгот, а жалобы связаны с различиями в условиях освобождения от налога.

ФНС сообщила, что информация о массовых ошибочных начислениях транспортного налога владельцам электромобилей не подтверждается. Поводом для заявлений стали сообщения в соцсетях и публикации СМИ, включая журнал «Авто.ру», где автовладельцы из Москвы и Подмосковья жаловались на начисление налога при действующей нулевой ставке.

«Распространившаяся в социальных сетях и СМИ информация о массовом ошибочном начислении налогов на электрические автомобили не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, льготы за 2025 год применены с учетом региональных законов, которые не всегда предусматривают полное освобождение. В ряде субъектов налог не взимают только с электромобилей определенной мощности или моделей из перечня Минпромторга, а гибриды под льготу не подпадают. В Москве также действуют ограничения: если у владельца несколько машин и заявление не подано, льгота автоматически применяется к авто с наибольшей суммой налога.

ФНС рекомендовала автовладельцам обратиться в инспекцию за разъяснениями, чтобы уточнить, за что именно был начислен налог.

Недавно мы писали, что владельцы электромобилей заплатят транспортный налог на общих основаниях. В некоторых регионах льготы действовали только в определенный период и уже закончились.