На Headhunter стало на 13% меньше активных вакансий

В сентябре число вакансий сократилось на 13% год к году, а количество резюме выросло на 15%. Медианная предлагаемая зарплата осталась на уровне 90 тыс. рублей.

Количество активных вакансий на Headhunter в сентябре снизилось на 13% год к году, следует из статистики сервиса. Число резюме за тот же период увеличилось на 15%. Самыми дефицитными специалистами остаются администраторы магазинов, продавцы, повара и врачи.

Медианные зарплаты за месяц не изменились: работодатели предлагали 90 тыс. рублей, а соискатели ожидали 80 тыс. рублей. Наибольший разрыв зафиксирован в автомобильном бизнесе, где медиана предложений на 64% превышает ожидания кандидатов.

За месяц число активных резюме сильнее всего сократилось в Северо-Кавказском федеральном округе — на 7%. В Санкт-Петербурге показатель, напротив, вырос на 3%.