Работника теперь могут уволить за утрату доверия без приговора суда

С 1 сентября 2026 года для увольнения за утрату доверия в отдельных случаях больше не нужен вступивший в силу приговор суда. Основанием может стать прекращение уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам.

Поправки в ТК закрыли пробел, из-за которого сотрудник мог продолжать работать после совершения преступления, если уголовное дело не дошло до приговора суда. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

Речь идет не о любом преступлении. Основание применяется к определенным экономическим преступлениям и проступкам, совершенным по месту работы. Например, кража сотрудником товара в обычном супермаркете сама по себе не позволит работодателю уволить его по этому основанию.

К нереабилитирующим основаниям прекращения уголовного дела относятся, в частности, примирение сторон, назначение судебного штрафа и истечение срока давности уголовного преследования.

«Ситуация, при которой работник продолжает работу, совершив преступление, но избежав уголовной ответственности, негативно влияет на весь коллектив как с точки зрения дисциплины, так и с точки зрения здоровой атмосферы в организации», — считает Чикунова.

Теоретически новое основание может использоваться недобросовестным работодателем для давления на сотрудника. Однако для такого увольнения потребуется обвинение в достаточно серьезных действиях, поэтому, по мнению юриста, использовать этот механизм против «неугодного» работника будет сложно.

Эксперт считает, что на практике работодателям проще применять другие способы давления — фиксировать нарушения, усиливать контроль и жестче отслеживать выполнение рабочих задач.