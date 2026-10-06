Электронные документы от нотариуса будут сопровождаться PDF с отображением подписи

Вместе с файлом для обработки в информационных системах нотариус будет отправлять PDF, который можно открыть и прочитать как обычный документ.

Минюст уточнил правила оформления электронных нотариальных документов. Изменения утверждены приказом от 29.09.2026 № 268, опубликованным 6 октября.

Если для документа предусмотрен специальный электронный шаблон — XML-схема, нотариус будет направлять получателю два файла:

XML — для обработки данных в информационных системах. Этот документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

PDF — для чтения. Он создается из XML-документа и содержит отображение электронной подписи нотариуса.

Для получателя это означает: содержание можно прочитать в привычном PDF, а XML-файл использовать там, где требуется электронный документ. Изображение подписи в PDF само по себе не заменяет электронную подпись.

При обновлении электронного шаблона его новую версию должны публиковать за месяц до начала использования.

Гражданам и компаниям самостоятельно создавать эти файлы не нужно — требования адресованы нотариусам.