Электронные документы от нотариуса будут сопровождаться PDF с отображением подписи

Минюст уточнил правила оформления электронных нотариальных документов. Изменения утверждены приказом от 29.09.2026 № 268, опубликованным 6 октября.
Если для документа предусмотрен специальный электронный шаблон — XML-схема, нотариус будет направлять получателю два файла:
XML — для обработки данных в информационных системах. Этот документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
PDF — для чтения. Он создается из XML-документа и содержит отображение электронной подписи нотариуса.
Для получателя это означает: содержание можно прочитать в привычном PDF, а XML-файл использовать там, где требуется электронный документ. Изображение подписи в PDF само по себе не заменяет электронную подпись.
При обновлении электронного шаблона его новую версию должны публиковать за месяц до начала использования.
Гражданам и компаниям самостоятельно создавать эти файлы не нужно — требования адресованы нотариусам.