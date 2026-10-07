Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые обновления «Госуслуг» и ЕМИАС

Злоумышленники представляются сотрудниками госучреждений и поликлиник и предлагают установить якобы обязательное обновление приложения. Вместо него на смартфон может попасть вредоносная программа.

Мошенники используют знакомые россиянам названия «Госуслуг» и ЕМИАС, чтобы убедить жертву установить вредоносный файл. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, человеку звонят или присылают сообщение от имени государственного или медицинского учреждения, сообщают о необходимости срочно обновить сервис и отправляют ссылку. После установки файла злоумышленники могут получить доступ к данным и функциям устройства.

«Опасность такой схемы в том, что она рассчитана не столько на техническую неграмотность, сколько на доверие: человеку называют знакомое название сервиса, сообщают о якобы обязательном обновлении и создают ощущение срочности», — объяснил Немкин.

Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложения по ссылкам из звонков или сообщений. Обновления нужно скачивать только из официальных источников, а информацию о них проверять непосредственно в сервисе.

Особенно осторожными стоит быть пожилым людям: при подозрительном звонке Немкин рекомендует самостоятельно связаться с организацией по ее официальному номеру.