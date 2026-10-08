ФНС: компании перестанут сдавать декларации по месту обособленных подразделений

С 1 января 2027 года отчетность по налогу на прибыль не потребуется представлять по месту каждого подразделения. Обновленная форма применяется с первого отчетного периода 2027 года.

Обязанность сдавать декларацию по налогу на прибыль по месту нахождения каждого обособленного подразделения отменяется с 1 января 2027 года, следует из приказа ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@, зарегистрированного Минюстом. В связи с этим скорректированы подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1, приложение № 5 к Листу 02 и порядок их заполнения.

В декларации уточнили отражение налога и авансовых платежей по организации и ее обособленным подразделениям, включая закрытые, напомнила ФНС. Для участников международных групп компаний налоговую базу и сумму налога потребуется показывать отдельно с учетом особенностей НК.

Такие организации должны включать Лист 02 в декларацию в одном экземпляре и указывать обозначение «МГК» в реквизите «Номер документа». Строки 150 и 160 заполняются с учетом ставок из п. 1.20 ст. 284 НК.

В Лист 05.1 добавили показатели по операциям с цифровой валютой, включая валюту, полученную безвозмездно. Там же будут отражаться доходы и расходы в виде части прибыли или убытка от участия в инвестиционном товариществе.