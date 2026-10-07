Вальцовщики обогнали инженеров по зарплате — им предлагают 145 тыс. рублей

В III квартале 2026 года вальцовщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов полимерной отрасли. Среднее зарплатное предложение для них за год выросло на 65% — до 145 тыс. рублей в месяц.

Работодатели стали активнее искать специалистов для полимерных производств. Спрос на вальцовщиков за год вырос на 32%, следует из данных «Авито Работы», представленных на форуме «Полимерум».

На втором месте по уровню зарплатных предложений оказались инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Им предлагают в среднем 109,6 тыс. рублей в месяц, что на 2% больше прошлогоднего уровня. При этом спрос на таких специалистов вырос сразу на 106%.

Инженерам-технологам предлагают в среднем около 100 тыс. рублей в месяц — на 8% больше, чем год назад. Количество вакансий для них увеличилось на 53%.

В рейтинг также вошли операторы производственных линий с зарплатой 90,2 тыс. рублей, слесари КИПиА — 75,5 тыс., формовщики — 75,1 тыс. и аппаратчики — 68,7 тыс. рублей в месяц.

Соискатели тоже стали чаще интересоваться промышленностью. В сентябре 2026 года количество резюме работников отрасли на «Авито Работе» выросло на 78% год к году, а число откликов на вакансии инженеров-технологов в III квартале — на 96%.

Предприятия на фоне кадрового дефицита расширяют найм сотрудников без опыта. С января по сентябрь доля доступных им вакансий выросла с 58,4 до 75,4%, а доля предложений для студентов — с 8,1 до 10%.

«Активность соискателей растет, но потребность промышленности в сотрудниках увеличивается быстрее: в сентябре число вакансий было на 25% выше, чем во II квартале, а откликов — на 8,5% больше», — рассказала бизнес-партнер «Авито Работы» по работе с государственными компаниями Мария Карамщикова.

Средние зарплатные предложения рассчитаны по указанным работодателями зарплатным вилкам и могут отличаться от фактических зарплат, поскольку не учитывают премии, бонусы и другие выплаты.