Доставка в УПД отдельной строкой: когда бухгалтеру не придется требовать ЭТрН с поставщика

Поставщик дает в аренду бытовку на время стройки, сам привозит ее на место и потом забирает на своем транспорте.

Нужна ли ЭТрН – объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

В этой ситуации не нужна ни электронная, ни бумажная транспортная накладная.

Транспортная накладная (в любом виде) требуется только тогда, когда заключается договор перевозки с привлечением сторонней транспортной компании (перевозчика). Поскольку поставщик (арендодатель) привозит бытовку собственным транспортом в рамках исполнения обязательств по договору аренды, отдельного договора перевозки не возникает. По закону в таких случаях транспортная накладная вообще не оформляется.

Лилия Героева «Также не понадобится ЭТРН, если поставщик материалов проводит поставку на своем транспорте.»

Поставщик исполняет свои обязательства по договору поставки, а не перевозки. Но решающее значение имеет то, как именно оформлена доставка в документах:

1. Доставка включена в стоимость: поставщик привез кирпич или арматуру, а в УПД написана только общая стоимость этих материалов (доставка «бесплатная» или уже заложена в цену). В этом случае ЭТрН не нужна.

2. Доставка выделена в УПД отдельной строкой. Поставщик везет своим транспортом, но в УПД (или счете) разделяет: «Кирпич — 100 000 руб.» и строка «Доставка — 5 000 руб.».

В этом случае ЭТрН тоже не нужна, но только если в договоре поставки прямо прописано, что доставка осуществляется силами и транспортом продавца до вашего объекта. Выделение услуги отдельной строкой само по себе не превращает договор поставки в договор перевозки.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Лилия Героева.