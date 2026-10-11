Юрист рассказал, как правильно оформить обязательный отпуск за свой счет, чтобы его не посчитали прогулом

Когда работодатель не имеет права отказать в отпуске за свой счет.

Отпуск за свой счет по соглашению сторон и отпуск, который работодатель обязан предоставить, нельзя смешивать. По ст. 128 ТК при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близкого родственника работник вправе получить до пяти календарных дней по письменному заявлению. Работающему пенсионеру по старости положено до 14 календарных дней в году, работнику с инвалидностью до 60. Производственная нагрузка не отменяет эти гарантии, пояснил юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

В заявлении он рекомендует указать основание, даты и продолжительность отпуска, а также норму закона.

«Передайте его способом, позволяющим подтвердить получение: через принятую систему кадрового документооборота либо на бумаге с отметкой на вашей копии. Если отказывают, попросите письменное объяснение, сохраните переписку и обратитесь в государственную инспекцию труда. При споре об увольнении потребуется судебная защита», — подчеркнул юрист.

Неподписанное заявление не делает любое отсутствие прогулом, но нельзя воспринимать это как разрешение уйти без уведомления: в споре придется подтвердить законное основание, заявление и его получение работодателем.

Общего срока предупреждения и закрытого перечня подтверждающих документов для всех ситуаций не установлено.

«При экстренном событии сообщите об этом сразу, подайте заявление и обозначьте, какие документы сможете предоставить позднее. Свидетельство о браке или рождении, документ о смерти и подтверждение родства помогают доказать основание. Нельзя требовать документ заранее, если он объективно еще не оформлен», — уточнил Лучников.

Для стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, учитывается не больше 14 календарных дней отпусков без сохранения зарплаты за рабочий год по статье 121 ТК. Дни сверх этого предела не входят в такой стаж и сдвигают окончание рабочего года.