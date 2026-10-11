Этажность новостроек предложили увязать с инфраструктурой района

Параметры застройки следует определять на местном уровне с учетом нагрузки на школы, поликлиники и дороги. Жителям также предлагают дать реальные механизмы влияния на проекты.

Этажность и количество квартир в новостройках должны зависеть от возможностей инфраструктуры района, заявила депутат Госдумы Дарья Кислицына. По ее мнению, единый для всей страны лимит не сработает из-за различий между регионами.

«Если люди видят, что рядом с их домом планируется новостройка, они должны иметь реальный механизм влияния на проект, а не формальные слушания для галочки», — сказала депутат. Решения о параметрах строительства, по ее словам, необходимо принимать на местном уровне с обязательным учетом мнения жителей.

При согласовании проектов следует оценивать, сколько детей придет в школы, хватит ли мест в поликлиниках и выдержит ли дорожная сеть. Также необходимо учитывать общий облик города.

Плотная застройка сама по себе не создает проблему, отметила Кислицына. Риски возникают, когда новые жилые массивы строят без школ, детских садов, поликлиник, парковок и нормальных дорог.