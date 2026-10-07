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Экономика России
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Комитет Госдумы поддержал трехлетний проект федерального бюджета

Законопроект рекомендовали принять в первом чтении. Госдума планирует рассмотреть документ 29 октября 2026.

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Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы получил поддержку комитета Госдумы по финансовому рынку. Правительство внесло документ в нижнюю палату парламента 30 сентября 2026 года.

«Комитет считает, что представленный проект федерального бюджета на трехлетний период определяет основные направления государственной внутренней и внешней РФ — поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств, в том числе поддержка участников специальной военной операции и их семей и повышение демографии», — сказано в заключении 

Согласно проекту, величина минимального размера оплаты труда в 2027 году вырастет на 6,8% – до 28 935 рублей.

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