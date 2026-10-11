Можно ли сократить целую должность и предложить сотруднику оставшиеся полставки

В компании планируется сокращение штатного расписания. Сейчас в штате полторы единицы специалиста по охране труда. Одна единица полностью занята, 0,5 свободна. По проекту нового штатного расписания планируется сокращение единицы. Можно ли сократить единицу и предложить работнику оставшуюся 0,5 ставки, спросили Онлайнинспекцию.

«Вправе. Вопросы сокращения штата относятся к исключительной компетенции работодателя», — пояснил Роструд.

О предстоящем увольнении в связи с сокращением работников предупреждают персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК).

При сокращении работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК.