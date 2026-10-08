В социальной рекламе с образом семьи будут показывать не менее трех детей — правительственный законопроект

Заказчиков социальной рекламы обяжут использовать образ благополучной семьи не менее чем с тремя детьми, если в рекламе предполагается показать семью с ребенком. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму 8 октября 2026 года.

Объединения рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей смогут устанавливать обязательные для своих членов правила использования такого образа в рекламе. Объединения могут работать в форме ассоциаций, союзов или некоммерческих партнерств, в том числе как саморегулируемые организации.

«Проект федерального закона направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе», — сказано в пояснительной записке.

До вступления закона в силу предусмотрен переходный период. За это время органы власти смогут организовать применение новых требований в социальной рекламе, а объединения участников рекламного рынка — разработать и утвердить необходимые правила.

После принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.