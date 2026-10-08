Роспотребнадзор установит порядок гигиенической подготовки работников

Подготовку нужно будет проходить при трудоустройстве, затем каждые пять лет или досрочно при санитарных нарушениях. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Роспотребнадзор получит полномочия устанавливать порядок профессиональной гигиенической подготовки работников, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты 7 октября 2026 года.

Требования затронут сотрудников, чья работа связана с производством, хранением, перевозкой и продажей пищевых продуктов и питьевой воды. Также в перечень войдут работники сферы воспитания и обучения детей, коммунального и бытового обслуживания населения.

Подготовку потребуется пройти при первом поступлении на каждую работу из перечня, затем — каждые пять лет с даты последней оценки. Досрочное обучение назначат при выявлении нарушений санитарных требований. Работники также смогут готовиться самостоятельно, а результаты внесут в личные медицинские книжки.

Форму самоподготовки, критерии для досрочного обучения, процедуру оценки и перечень вопросов Роспотребнадзор определит по согласованию с Минздравом. Сейчас порядок регулирует инструкция Минздрава 2000 года, а уполномоченный федеральный орган в законодательстве не определен.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.