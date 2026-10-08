Службу в прокуратуре, СК и таможне будут учитывать для военной пенсии

В выслугу лет хотят включить периоды службы в прокуратуре, Следственном комитете и таможенных органах. Поправки затронут сотрудников с выслугой 20 лет и более.

Перечень периодов службы для назначения пенсий военнослужащим и приравненным к ним сотрудникам предложили расширить, следует из законопроекта правительства. Документ внесли в Госдуму 7 октября 2026 года.

В выслугу планируют засчитывать работу прокурорами, следователями, научными и педагогическими сотрудниками прокуратуры РФ и СССР. Также учтут службу в Следственном комитете и таможенных органах на должностях, предусматривающих присвоение специальных званий.

Сейчас при назначении военной пенсии учитывают службу в органах внутренних дел, налоговой полиции, ФСИН, Государственной противопожарной службе МЧС и других правоохранительных структурах. Периоды службы в прокуратуре, СК и таможне в этот перечень не входят.

Поправки позволят назначать пенсию с учетом общей выслуги независимо от того, в какой из перечисленных структур проходила служба и был ли сотруднику присвоен классный чин или специальное звание.