Часть обязательных сведений в рекламе предлагают заменить ссылкой

Правительство поддержало законопроект о переносе части информации из рекламы на сайты продавцов и организаторов. Изменения затронут телевидение, радио и интернет-рекламу дистанционной продажи товаров.

Часть обязательных сведений о продавцах, организаторах и условиях акций, конкурсов, игр и пари разрешат размещать на информационном ресурсе, следует из отзыва правительства на законопроект депутатов Госдумы. В самой рекламе можно будет указать ссылку, по которой потребитель получит полную информацию.

«Мы предлагаем изменить не объем обязательной информации, а способ ее предоставления», — пояснил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, в рекламе также можно будет разместить QR-код, ведущий на сайт или соответствующую страницу.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов предупредил, что для внешних ресурсов потребуются требования к наглядности и доступности сведений. Иначе обязательную информацию будет сложно найти, хотя формально она окажется опубликованной.

Недостоверный, несуществующий или неработающий информационный ресурс законопроект предлагает считать признаком недостоверной рекламы. Правительство попросило авторов доработать сроки вступления новых норм в силу с учетом требований федерального законодательства.