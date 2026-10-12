Назвали самые оплачиваемые профессии в России

С начала 2026 года работодатели предлагают более высокие зарплаты соискателям с прикладными и специализированными навыками. Особенно ценятся компетенции, влияющие на выручку, затраты и безопасность.

Электромонтажники и кладовщики стали самыми оплачиваемыми среди востребованных специалистов. В топ-10 по числу вакансий вошли продавцы-консультанты — 7%, менеджеры по продажам — 6%, водители-экспедиторы и разнорабочие — по 4%, курьеры и повара — по 3%. На бухгалтеров, кладовщиков, упаковщиков и электромонтажников приходится по 2% вакансий.

Работодатели готовы повышать зарплатные предложения кандидатам с дополнительными профессиональными компетенциями, отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

«У продавцов-консультантов умение работать с жалобами клиентов добавляет более 54% к предлагаемой зарплате, у электромонтажников умение автоматизировать производство увеличивает зарплатное предложение на 25%, а у бухгалтеров знания в оптимизации затрат — почти на 90%», — сказала Дорохова.

Продавец-консультант с навыком работы с жалобами может получать до 90 300 рублей, а менеджер по работе с клиентами с опытом проектных продаж — до 158 300 рублей. Водителям со знанием английского предлагают до 250 тыс. рублей, разнорабочим с навыком сборки мебели — до 166 200 рублей, курьерам со знанием мерчандайзинга — до 207 700 рублей.