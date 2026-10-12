ФНС напомнила, как подтвердить расходы на медуслуги для социального налогового вычета

Если клиника передала данные в налоговый орган, повторно подтверждать те же расходы бумажной справкой не нужно.

Расходы на медицинские услуги можно подтвердить бумажной справкой либо сведениями, которые медицинская организация или ИП передадут в налоговый орган в электронном виде, напомнила ФНС. Электронный способ доступен при наличии у исполнителя технической возможности.

Унифицированная форма справки и формат электронных сведений действуют с 1 января 2024 года. Они заменяют остальные документы и подтверждают расходы, понесенные после этой даты. Справку или передачу сведений оформляют на основании заявления пациента, форму которого клиника или ИП могут установить самостоятельно.

Если электронные данные успешно прошли контроль, налоговый орган формирует предзаполненное заявление на вычет. Налогоплательщику остается подписать его в личном кабинете.

Вычет можно получить в течение календарного года у работодателя или после его окончания по декларации 3-НДФЛ. Учитываются расходы на лечение самого налогоплательщика, его супруга или супруги, родителей, детей и подопечных в случаях, предусмотренных НК.