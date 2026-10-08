Вывод денег за рубеж предложили считать отягчающим обстоятельством

Меру хотят распространить на все экономические преступления, если перевод средств связан с доказанным уголовно наказуемым деянием.

Вывод денег на зарубежные счета предложили учитывать как отягчающее обстоятельство при вынесении приговоров по всем видам экономических преступлений. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ТГ-канале.

Сейчас УК предусматривает ответственность за отдельные преступления, связанные с незаконным выводом средств за рубеж. Речь идет о ст. 193 УК об уклонении от репатриации денег в иностранной валюте или рублях и 193.1 УК о переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Переводами на зарубежные счета могут сопровождаться и другие экономические преступления, отметил Володин. Среди них мошенничество, хищение и отмывание денег или другого имущества, полученных преступным путем.

Сейчас вывод средств в другие страны при совершении таких преступлений не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак.