Письмо СФР: пособие совместителю из МРОТ рассчитывают с учетом его ставки

Если внешний совместитель работает на 0,3 ставки, коэффициент занятости применяют только при расчете больничного из МРОТ. При расчете из фактического заработка повторно уменьшать пособие не нужно.

Пособие по временной нетрудоспособности внешнему совместителю рассчитывают с учетом продолжительности его рабочего времени, если средний заработок за полный календарный месяц ниже МРОТ. Такое разъяснение дал СФР в письме от 24.09.2026 № 14-20/52103.

Например, если сотрудник работает по совместительству на 0,3 ставки, пособие из МРОТ также рассчитывают с коэффициентом 0,3. Разъяснение касается в том числе больничного по уходу за ребенком, который совпал с отпуском за свой счет по основному месту работы.

Если пособие рассчитывают из фактического заработка совместителя, коэффициент неполного рабочего времени повторно не применяют. Выплаты работнику уже начислялись с учетом его ставки.