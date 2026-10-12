Налоговая: стандартный банковский кешбэк не облагается НДФЛ

Освобождение действует для выплат по публичным программам лояльности. Проценты по вкладам и остаткам на счетах облагаются налогом.

Кешбэк, начисленный физлицу по стандартной банковской программе лояльности, не признается доходом, облагаемым НДФЛ. Однако это правило не распространяется на выплаты вне условий публичной оферты, в рамках трудовых отношений, а также в качестве оплаты за товары, работы или услуги, уточнили налоговики.

Доходы в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах облагаются НДФЛ. Налоговые органы рассчитывают сумму налога автоматически на основании сведений, которые передают банки, и включают ее в налоговое уведомление.

Проверить заявленный банком процентный доход можно в личном кабинете физлица в разделе «Сведения о доходах», подразделе «Банковские вклады». Если информация не совпадает с данными налогоплательщика или есть вопросы к расчету дохода, нужно обратиться в соответствующую кредитную организацию.