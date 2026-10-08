Как не потерять вычет по НДС: эксперты назвали три ошибки, которых нужно избегать

Вычет по кассовому чеку, оплата поставщику, НДС с аванса — в центре распространенных ошибок, про которые важно помнить перед сдачей отчетности за III квартал 2026 года.

Ошибка 1. Заявление вычета по кассовому чеку. Выделенная в чеке сумма НДС сама по себе не дает права на вычет. При обычной покупке чек нельзя зарегистрировать в книге покупок как счет-фактуру.

Что делать: попросить поставщика оформить счет-фактуру или УПД со статусом 1.

Ошибка 2. Ожидание оплаты поставщику. Для обычного вычета оплачивать поставку не нужно. Оплата нужна для вычета НДС с перечисленного аванса.

Что делать: проверить, что покупка принята к учету, используется в облагаемой НДС деятельности и есть корректный счет-фактура.

Ошибка 3. Невосстановленный НДС с аванса. Нельзя одновременно сохранить вычет с предоплаты и заявить вычет всего НДС по отгрузке.

Что делать: после отгрузки товара в счет аванса ранее заявленный авансовый НДС нужно восстановить в соответствующей части.