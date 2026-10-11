Автоматизация сокращает ручную работу с бюджетами компаний на 60%

Компании все чаще отказываются от жесткого годового бюджетирования в пользу регулярного пересмотра финансовых планов. Автоматизация позволяет сократить ручную работу на 60%, а время подготовки отчетности — на 50%.

Высокие ставки, колебания спроса и рост стоимости ресурсов заставляют бизнес пересматривать бюджеты практически ежемесячно. Почему компании переходят к скользящему планированию и сценарному моделированию, рассказала руководитель центра финансового консалтинга ГК ОТР Ольга Волева.

По оценкам эксперта, к 2025–2026 годам доля отечественных ERP-решений на российском рынке достигла около 75%, а на экосистему «1С» приходится порядка 80% внедрений среди российских разработчиков. При этом сложное сценарное моделирование автоматизировано лишь примерно у трети компаний. Остальные продолжают использовать Excel для оперативного пересчета бюджетов.

Главный недостаток традиционного годового бюджета — его негибкость. Пока компания согласовывает финансовый план, исходные условия могут измениться, из-за чего показатели приходится корректировать вручную.

Альтернативой становится скользящее планирование, при котором прогноз обновляют каждый месяц на следующие 12–18 месяцев. Сценарные модели позволяют заранее оценить влияние инфляции, тарифов, расходов на персонал, объемов продаж и условий финансирования на результаты бизнеса.

Особенно актуален такой подход для государственных учреждений, где бюджеты зависят от лимитов финансирования и возможного сокращения расходов. По словам Волeвой, ручной пересчет в Excel может занимать до трех недель. При автоматизации три варианта бюджета — базовый, приоритетный и с сокращенными расходами — можно сформировать за один рабочий день, сократив трудозатраты на пересчет на 75%.

Для этого финансовые модели необходимо интегрировать с ERP, CRM, банковскими и другими системами. Тогда показатели будут автоматически обновляться при изменении исходных данных.

По оценке эксперта, такой подход позволяет сократить объем ручных операций примерно на 60%, а время подготовки отчетности — на 50%.

В качестве ориентира для развитой финансовой функции Волева назвала автоматическую обработку более 80% транзакций и доступность ключевых финансовых показателей для руководителей в реальном времени. Это позволяет финансовому директору сосредоточиться на оценке сценариев и выборе управленческих решений, а не на постоянном ручном пересчете бюджета.