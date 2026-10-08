⚠️ В России произошел масштабный сбой в работе сайтов и онлайн-сервисов

8 октября пользователи столкнулись с проблемами при доступе к сайтам крупных российских компаний, СМИ и онлайн-сервисов. Жалобы поступают на работу «Авито», банков, операторов связи и других площадок.

На сайте мониторинга «Сбой.РФ» зафиксированы многочисленные жалобы пользователей на работу российских интернет-сервисов. Среди них — «Авито», Т-Банк, Ivi, YouTube, РЖД, «МегаФон», МТС, «Альфа-Банк», «Яндекс» и другие площадки.

Судя по данным мониторинга, проблемы затронули сервисы из разных отраслей, включая банки, торговые площадки, операторов связи и онлайн-кинотеатры.

Причины масштабного сбоя пока не установлены. Данные о жалобах пользователей сами по себе не подтверждают, что каждый из перечисленных сервисов полностью недоступен.

По данным «Сбой.РФ», на «Авито» поступило более 7,6 тыс. жалоб, на Т-Банк — более 3,8 тыс., на Ivi — 731.

Как сообщали «Ведомости», к 15:57 мск также не открывались сайты ряда крупных СМИ, включая РБК, «Интерфакс» и «РИА Новости».