Минтруд продолжит работу над системой соцгарантий для самозанятых

Самозанятые получают право на больничный после шести месяцев уплаты взносов. Для этого нужно добровольно вступить в систему обязательного социального страхования.

Систему социальных гарантий для самозанятых продолжат расширять, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда. С этого года плательщики налога на профессиональный доход могут добровольно оформить отношения с Социальным фондом по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

«Эта система предполагает уплату страховых взносов и приобретение права на пособие по временной нетрудоспособности», — пояснил министр.

Пособие можно получить не только при заболевании самого самозанятого. Выплаты также предусмотрены при уходе за больным членом семьи, карантине и протезировании — в тех же случаях, что и для работников по трудовым договорам.

Право на пособие возникает после шести месяцев уплаты страховых взносов. Поэтому первые больничные Социальный фонд начал оплачивать с августа.