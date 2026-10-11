Как переводить сдельную работу на платформах в часы: разъяснения эксперта

Как доказать платформе реальное время работы, если оплата идет за готовый результат.

Как по новому закону платформы будут переводить в часы объем работы по заказам, где нет почасового учета, а предусмотрена оплата за фиксированный результат, — «Клерку» рассказал основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

«Стоимость заказа нельзя надежно перевести в часы. Один специалист выполнит задачу за два часа, другой потратит на нее целый день», — уточнил он.

Платформа может предложить исполнителю указывать фактически затраченное время, а заказчику подтверждать его. Другой вариант — учитывать время по отдельным этапам. Но обязательной для всех формулы в постановлении нет.

При этом срок проекта и время работы необходимо различать. Если на выполнение задания дана неделя, это не означает, что исполнитель работал над ним всю неделю, пояснил эксперт.