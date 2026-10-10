Зарплатные ожидания соискателей начали снижаться впервые с 2018 года

К концу третьего квартала 2026 года средний зарплатный запрос составил 151 тыс. рублей в месяц, а медианный — 114 тыс. рублей. За год показатели снизились на 1,95% и 4,2% соответственно.

Желаемые зарплаты россиян впервые с начала наблюдений в 2018 году перешли к снижению. Об этом сообщил руководитель проекта исследования Финансового университета при правительстве, заместитель научного руководителя Александр Шатилов.

Годом ранее зарплатные ожидания соискателей росли двузначными темпами. Среднее значение достигало 154 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 14,07% относительно того же периода 2024 года, пишут «Ведомости».

Медианный зарплатный запрос за аналогичный период прошлого года составлял 119 тыс. рублей в месяц. В годовом выражении он вырос на 22,68%.