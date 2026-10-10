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Налоги, взносы, пошлины
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Переплата освобождает от получения налогового уведомления по имущественным налогам

Уведомления по имущественным налогам должны поступать не позднее чем за 30 дней до срока уплаты, а вся информация доступна в Личном кабинете круглосуточно.

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При формировании уведомлений по имущественным налогам налоговый орган учитывает переплату на дату расчета. Если переплата полностью покрывает сумму налога, уведомление не направляется.

Налоговое уведомление также не направляется, если:

  • общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей;

  • по объектам применяются льготы;

  • человек отказался от уведомлений на на бумаге — в случае подключения налогоплательщика к электронным сервисам.

ФНС напоминает, что уведомления должны быть направлены не позднее чем за 30 дней до срока уплаты имущественных налогов, который наступает 1 декабря. Все данные о начислениях и сформированные уведомления доступны в Личном кабинете налогоплательщика круглосуточно.

С 2026 года все пользователи, зарегистрированные на Едином портале госуслуг, получают уведомления по имущественным налогам и НДФЛ только в электронном виде.

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