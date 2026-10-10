Переплата освобождает от получения налогового уведомления по имущественным налогам

Уведомления по имущественным налогам должны поступать не позднее чем за 30 дней до срока уплаты, а вся информация доступна в Личном кабинете круглосуточно.

При формировании уведомлений по имущественным налогам налоговый орган учитывает переплату на дату расчета. Если переплата полностью покрывает сумму налога, уведомление не направляется.

Налоговое уведомление также не направляется, если:

общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей;

по объектам применяются льготы;

человек отказался от уведомлений на на бумаге — в случае подключения налогоплательщика к электронным сервисам.

ФНС напоминает, что уведомления должны быть направлены не позднее чем за 30 дней до срока уплаты имущественных налогов, который наступает 1 декабря. Все данные о начислениях и сформированные уведомления доступны в Личном кабинете налогоплательщика круглосуточно.

С 2026 года все пользователи, зарегистрированные на Едином портале госуслуг, получают уведомления по имущественным налогам и НДФЛ только в электронном виде.