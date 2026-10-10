ФНС рассказала, какие налоги будут в уведомлении в 2026 году

Имущественные налоги и НДФЛ, начисленные за 2025 год, нужно уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Проверить суммы можно в личном кабинете на сайте ФНС.

Налоговые уведомления физлицам за 2025 год содержат транспортный и земельный налоги, налог на имущество, а также НДФЛ в предусмотренных законом случаях. В документе указывают объекты и базу налогообложения, ставки, льготы, суммы, срок уплаты и платежные реквизиты.

Уведомления преимущественно направляют через личный кабинет налогоплательщика. С 1 августа 2026 года их также получают через Госуслуги пользователи с подтвержденной учетной записью ЕСИА, если они не отказались от такого способа. Тем, кто не использует электронные сервисы, документы отправляют заказными письмами. Об этом сказано на сайте ФНС.

Уведомление не направляют, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей. Исключение действует, когда истекает срок, в течение которого налоговая инспекция вправе выставить уведомление.