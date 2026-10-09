Как подтвердить расходы на перевозку без транспортной накладной

Затраты на автоперевозку можно подтвердить не только транспортной накладной, но и другими документами, если накладная отсутствует или содержит ошибки.

Налоговые расходы на автоперевозку груза подтверждаются транспортной накладной при наличии заключенного договора на перевозку. Такой подход следует из п. 1 ст. 252 НК, разъяснениям Минфина и ФНС.

Если транспортной накладной нет или в ней допущены ошибки, затраты могут быть подтверждены иными косвенными документами. Об этом рассказала Татьяна Евдокимова — эксперт по законодательству в Контур.Экстерне на конференции «Диадок фест».

Также этот вывод содержится в письмах ФНС и в п. 20 Постановления Пленума Верховного суда №26, где указано, что при фактическом несении расходов налогоплательщик вправе использовать альтернативные доказательства.

Таким образом, компании могут подтвердить перевозку как стандартной транспортной накладной, так и другим документальным набором, если накладная отсутствует или оформлена некорректно.