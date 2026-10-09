Число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось на 23%

Число несчастных случаев на работе в 2025 году снизилось на 23% к 2015‑му на фоне роста инвестиций компаний и расширения господдержки охраны труда.

Общее количество несчастных случаев на работе в России в 2025 году сократилось на 23% по сравнению с 2015 годом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании XI Всероссийской недели охраны труда.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве. В 2025 году общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2015 годом на 23%», — сказала Татьяна Голикова.

Компании ежегодно увеличивают инвестиции в охрану труда, а государство расширяет финансирование предупредительных мер — на 2027-2028 годы предусмотрено более 86 млрд рублей, при этом перечень мероприятий, доступных через страховые средства Социального фонда, вырос до 17 и сопровождается упрощением процедур за счет цифровых технологий.