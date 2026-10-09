Правительство внесло на ратификацию изменения в налоговый договор с Беларусью

Россия и Беларусь обновляют договоренности по НДС и акцизам. Поправки затрагивают в том числе пониженные ставки НДС для бизнеса на упрощенке.

Правительство одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации изменений в договор с Беларусью об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Решение закреплено в постановлении от 08.10.2026 № 1318, опубликованном 9 октября.

Договор устанавливает общие правила для двух стран в отношении НДС и акцизов. Подписанный 16 июля 2026 года протокол обновляет эти договоренности с учетом изменений налогового законодательства.

В частности, протокол дополняет договор категориями налогоплательщиков, которым разрешено применять пониженные ставки НДС. Для России это организации и ИП на УСН, отвечающие установленным условиям. Также обновляются минимальные ставки акцизов и перечни операций, освобождаемых от НДС, — среди них майнинг и реализация цифровой валюты.

Само постановление не меняет порядок расчета налогов для бизнеса: оно запускает рассмотрение вопроса о ратификации протокола в парламенте. Поэтому воспринимать его как введение новых ставок или льгот с 9 октября не следует.

Протокол вступит в силу после того, как обе страны выполнят необходимые внутригосударственные процедуры и по дипломатическим каналам будет получено последнее письменное уведомление об этом.