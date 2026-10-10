Куда ехать, чтобы получать больше 200 тысяч рублей

В 24 регионах России средняя начисленная зарплата в июле оказалась выше 100 тыс. рублей. Лидерами стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, где показатель превысил 200 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная заработная плата работников в июле 2026 года более чем в двух десятках регионов превысила 100 тыс. рублей.

Самые высокие показатели зафиксировали в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В этих регионах средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Еще пять регионов показали средний уровень оплаты труда от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. В их числе Москва с показателем 193 тыс. рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 182 тыс. рублей, Сахалинская область — 160,9 тыс. рублей, Ненецкий автономный округ — 160,2 тыс. рублей и Камчатский край — 150,7 тыс. рублей.

В остальных 15 регионах из списка средняя зарплата находилась в диапазоне от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Средняя начисленная заработная плата по России в июле составила 109,5 тыс. рублей. Это на 4,55% меньше показателя предыдущего месяца.