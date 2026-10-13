Оплата микрозаймов через реструктуризацию выросла в 1,5 раза

Спрос на реструктуризацию микрозаймов продолжает расти. По данным участников рынка, все больше заемщиков обращаются за изменением условий выплат, а объем погашений через такие программы уже превышает прошлогодние показатели.

Объем оплат по микрозаймам через реструктуризацию в «Джой Мани» вырос в 1,5 раза год к году. По сравнению с первым полугодием 2024 года показатель увеличился в 2,4 раза, сообщили в компании.

Количество обращений за изменением условий займа с начала 2026 года выросло в среднем на 10-20% в зависимости от МФО, сообщили в СРО «МиР». Там связали динамику с переходом компаний на займы сроком около 180 дней, которые требуют от клиентов другого планирования платежей.

«Поэтому в период адаптации рост обращений совершенно логичен. При этом в будущем он будет снижаться», — сказали в пресс-службе СРО «МиР».

По итогам 2026 года аналитики «Джой Мани» прогнозируют рост оплат через реструктуризацию как минимум в 1,6 раза. В 2025 году сумма погашенных таким способом микрозаймов увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.