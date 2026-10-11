Россияне описали идеальный офис

Кухня или зона питания оказалась самым востребованным элементом идеального офиса для 44% опрошенных офисных работников, следует из опроса «Авито Недвижимости» и «Авито Работы». В сентябре 2026 года компании опросили 10 тыс. россиян.

Места для отдыха и неформального общения отметили 30% респондентов, хорошую звукоизоляцию — 29%, технологичное оснащение рабочих мест и переговорных — 27%. Среди сотрудников, которые ежедневно посещают офис, кухню выбрали 48%, а зоны отдыха — 33%.

Работники с гибридным или преимущественно удаленным графиком чаще называли достаточное количество переговорных — 14% против 8% в среднем. Звукоизолированные места для звонков и видеовстреч важны для 15–16% таких сотрудников против 13% в среднем, а терраса или эксплуатируемая крыша — для 13% против 9%.